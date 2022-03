Après avoir décidé de prendre les armes pour défendre son pays en rejoi­gnant notam­ment son compa­triote Sergiy Stakhovsky, Alexandr Dolgopolov a accordé une longue inter­view au journal L’Équipe dans laquelle il fustige l’at­ti­tude des joueurs russes vis‐à‐vis de leur gouver­ne­ment et de Vladimir Poutine. Et l’an­cien 13e joueur mondial n’y vas pas de main morte.

« J’ai vu ce qu’ils ont dit publi­que­ment. On sent bien qu’ils pèsent chaque mot. Ils font très atten­tion. Ils ne disent pas qu’ils sont contre leur gouver­ne­ment ou contre Poutine. »Je suis pour la paix dans le monde »… Putain mais c’est de la merde ! Viens me dire ça en face, en Ukraine. Ça ne suffit pas ! Tout le monde est contre la guerre. Ils savent que s’ils disent quelque chose contre Poutine, ils ne rentre­ront jamais en Russie. Il faut condamner le gouver­ne­ment et dire que Poutine tue des inno­cents. Ils ont dit quoi les joueurs russes ? »On devrait tous se respecter, la guerre c’est mal, blablabla »… Putain c’est Miss Russie ou les Oscars ? Le tennis doit prendre ses respon­sa­bi­lités et prendre des déci­sions fortes. »