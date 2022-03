Qualifié pour les quarts de finale à Indian Wells après avoir étrillé Bautista Agut et étouffé Gaël Monfils, Carlos Alcaraz s’ap­prête à défier le Britannique Cameron Norrie, cette nuit (à partir de 2h, heure fran­çaise), pour une place dans le dernier carré.

Très impres­sion­nant dans tous les compar­ti­ments du jeu, le jeune espa­gnol de 18 ans possède égale­ment une arme secrète et redou­table : l’amortie. Et ce n’est pas Monfils qui dira le contraire…

« L’amortie est une arme que je possède. C’est bien de l’avoir à diffé­rents moments, notam­ment dans les moments les plus impor­tants. C’est un coup qui m’aide beau­coup », a déclaré Carlos avant de revenir sur son parcours impec­cable en Californie. « Je suis content si je main­tiens le niveau que j’ai montré aujourd’hui (mercredi), mais je me dis toujours que je peux m’amé­liorer chaque jour. Chaque jour qui passe me permet de mieux faire les choses. C’est très spécial d’at­teindre les quarts de finale d’un Masters 1000. La vérité est que je suis très fier du jeu que je montre dans ce tournoi. J’adore Indian Wells et le fait de pouvoir parti­ciper à ce tour me rend très enthousiaste. »