Dominic Thiem s’ap­prête à vivre le dernier Grand Chelem de sa carrière, lui qui prendra sa retraite à la fin de la saison.

L’Autrichien a vécu à New York le plus grand titre de sa carrière, lors­qu’il s’était imposé en finale face à Zverev, en 2020. Dans une récente inter­view, l’Autrichien a expliqué que sa bles­sure suite à ce titre avait sûre­ment un lien avec le fait d’avoir été en compé­ti­tion avec des joueurs aussi forts que Djokovic, Nadal et Federer.

« J’étais un simple mortel qui essayait de riva­liser avec les trois demi‐dieux du sport, Federer, Nadal et Djokovic. Cela a fait des ravages. Cela a certai­ne­ment contribué à la bles­sure. J’étais en compé­ti­tion avec les trois plus grands de tous les temps. C’était intense. Mais aussi, toutes les années précé­dentes, j’ai toujours eu une grande charge et une grande inten­sité dans mon entraî­ne­ment. C’est une chose que le médecin et beau­coup d’autres personnes ont dit : à un moment donné, le poignet s’est cassé à cause de tous les coups que j’ai effec­tués, de tous les entraî­ne­ments diffi­ciles que j’ai faits toutes ces années aupa­ra­vant. J’ai toujours cherché à m’amé­liorer et à me rappro­cher des meilleurs joueurs du monde. »