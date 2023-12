Jack Drape a réalisé une belle fin de saison pour remonter au clas­se­ment après sa dure bles­sure à l’épaule qui l’a éloigné des terrains pendants plusieurs mois.

Le jeune anglais regarde désor­mais devant lui et s’ins­pire notam­ment du nouveau big 3 composé d’Alcaraz, Sinner et Rune, tous les trois dans le top huit mondial.

« Je pense que je peux m’ins­pirer et apprendre beau­coup de choses de ces gars‐là et cela alimente vrai­ment mon désir d’être dans cette posi­tion aussi. Ce sera inté­res­sant dans les années à venir, si je peux rester sans bles­sure et faire tout ce qu’il faut, de voir si je peux être à la hauteur de ces gars‐là », a déclaré l’ac­tuel 61e mondial.