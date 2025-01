Entraîneur du « bombar­dier » Giovanni Mpetshi Perricard, Emmanuel Planque a raconté une anec­dote à l’ATP avec le jeune fran­çais, déjà 30e mondial à 21 ans.

« La force de notre parte­na­riat est que nous avons une rela­tion émotion­nelle très forte et que nous sommes capables d’avoir des discus­sions très intimes. Je me souviens d’un trajet en taxi à Rio, un soir après une victoire dans un tournoi Challenger. Il était très tard, Gio avait joué un très long match et dans la voiture, il m’a confié des choses très intimes. Ce sont des moments qui comptent. »