Au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier, Arthur Cazaux s’est offert Stanislas Wawrinka (6−4, 6–3), avec qui il fera équipe en double cette semaine.

« C’est vrai que c’était parti­cu­lier de s’affronter aujourd’hui (lundi). Samedi, on avait prévenu de s’entraîner ensemble sur le central. On voulait échanger quelques points. Puis le tableau est sorti trois minutes avant notre entraî­ne­ment. On voit qu’on s’affronte, on se dit : ‘Bon, on fait quoi ? On change nos plans ?’ Finalement, on s’est dit : ‘On s’en fout.’ C’était prévu qu’on fasse cet entraî­ne­ment, qu’on joue un set, alors on le fait. C’était plutôt drôle », a raconté le Français dans des propos relayés par le Midi Libre.