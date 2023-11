Novak Djokovic continue d’empiler les trophées… et les records.

En rempor­tant un 7e titre au Masters dimanche, il a doublé Roger Federer. Mais ce n’est pas tout. Il a aussi remporté sa 55e victoire de la saison, à 36 ans.

Comme le souligne OptaAce, le dernier joueur de plus de 35 ans à avoir remporté autant de matchs sur une année était Ken Rosewall, en 1970 et en 1973, soit il y a 50 ans.

55 – Novak Djokovic (55 wins in 2023) is the second male player in the Open Era to win 55+ matches in a single season after turning 35, after Ken Rosewall in 1970 and 1973. Invincible. #NittoATPFinals | @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/pK4jfp8iaM