F.Cerundolo sur sa première rencontre avec Djokovic : « Il savait tout ! Il m’a salué, s’est présenté et a commencé à me féliciter, non seulement pour la finale de Buenos Aires, mais aussi pour les trois Challengers que j’avais gagnés, les finales, je ne sais même plus… »

Demi‐finaliste au Masters 1000 de Miami, auteur d’une belle perfor­mance au 1er tour de Wimbledon contre Rafael Nadal, titré à Bastad récem­ment, Francisco Cerundolo, désor­mais 24e mondial, continue d’im­pres­sionner sur toutes les surfaces. Mais alors qu’il était encore en pleine ascen­sion début 2021, qu’il brillait sur le circuit Challenger et qu’il venait de disputer sa première finale sur le circuit ATP, à domi­cile, Novak Djokovic l’avait déjà repéré.

Le joueur de 23 ans a raconté une anec­dote à ESPN sur sa première rencontre avec le Serbe : « Je venais de faire la finale ici à Buenos Aires et je suis allé jouer les quali­fi­ca­tions de l’ATP 250 de Belgrade et Djokovic m’a approché pour me saluer, j’étais 110, 120e au classement…Il m’a salué, s’est présenté et a commencé à me féli­citer, non seule­ment pour la finale de Buenos Aires (sa première finale sur le circuit ATP), mais aussi pour les trois Challengers que j’avais gagnés, les finales, je ne sais même plus…Il savait tout. J’ai dit ‘wow’, il est numéro 1 mondial mais il sait tout », s’est exclamé l’Argentin, toujours impres­sionné par l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.