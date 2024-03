Lors d’une longue et passion­nante inter­view accordée à GQ, dans laquelle il a fait une confi­dence sur son docu­men­taire extrê­me­ment attendu, Roger Federer a expliqué ce qu’il ressen­tait en voyant ses plus grands rivaux, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Andy Murray, évoluer encore sur le circuit.

« C’est une sensa­tion agréable. Lorsque j’ai pris ma retraite à Londres, lors de la confé­rence de presse, aux côtés d’Andy, de Novak, de Rafa et de tous ceux qui étaient présents, j’ai dit : ‘Il est normal que je sois le premier à partir’. J’ai passé du temps sans eux en tournée lorsque je suis arrivé, et main­te­nant c’est leur tour de passer un moment sans moi en tournée. Je me serais senti mal si Murray, qui a failli prendre sa retraite à cause de sa hanche, ou Rafa à cause de ses genoux, avaient arrêté avant. Je suis donc heureux d’avoir été le premier à partir. Et en fait, j’es­père qu’ils pour­ront conti­nuer aussi long­temps que moi. »