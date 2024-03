Après être revenu sur sa fameuse finale perdue face à Rafael Nadal lors de l’édi­tion 2008 de Wimbledon, Roger Federer, lors de son inter­view accordée à GQ, a révélé que s’il conti­nuait de suivre ses deux grands rivaux que sont l’Espagnol et Novak Djokovic, il n’al­lait pas pour autant bous­culer son emploi du temps pour eux.

« Je suis évidem­ment attentif quand ils sont en finale ou quand Rafa revient ou quand Novak bat un autre record. C’est très bien mais je ne vais pas mettre de côté mon emploi du temps en me disant qu’il faut que je voie ce match. Mais il est évident que je continue de les suivre et que j’aime les voir, surtout Novak qui va de mieux en mieux. Il continue sur sa lancée. Et Rafa, évidem­ment, je me suis senti triste pour lui parce qu’il n’a pas pu jouer autant ou pas du tout comme il le souhai­tait. J’espère qu’il pourra faire ce qu’il veut pendant l’été, parce que même si j’ai un bon pres­sen­ti­ment pour lui, et je sais qu’il s’est retiré d’Indian Wells et de Doha et de tout le reste, j’es­père toujours qu’il pourra reprendre le train en marche. »