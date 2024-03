Alors que Roger Federer a dominé de la tête et de épaule le tennis mondial de 2003 à environ 2008, comment ne pas évoquer cette fameuse finale de Wimbledon perdue face à Rafael Nadal la même année.

Interrogé, dans une récente inter­view accordée à GQ, sur son côté plus humain qui est apparu lors de la deuxième partie de sa carrière, le Suisse a admis que ce match et cette défaite avait sans aucun doute contribué à le faire ressortir.

« Je n’en étais pas vrai­ment conscient jusqu’en 2008. Il y a peut‐être eu un moment où, en 2005, lorsque j’ai perdu contre [Marat] Safin à l’Open d’Australie, je me suis dit : ‘J’ai créé un monstre’. Je pense qu’en 2008, lorsque j’ai perdu contre Rafa, c’était un moment très parti­cu­lier parce que j’étais évidem­ment dévasté après avoir perdu ce match. Mais un mois plus tard, quand je suis arrivé aux États‐Unis, les gens en parlaient encore : ‘Oh, mon Dieu, ce match de Wimbledon’. Je répon­dais : ‘Oui, c’était bien.’ ‘Non, non, c’était spécial et tout. Tu as perdu. Mais mon Dieu, je veux dire voir le côté humain sortir de toi et nous t’avons vu gagner telle­ment de fois. Alors te voir du côté des perdants, c’était vrai­ment diffé­rent et spécial.’ Je répon­dais : ‘Oui, d’ac­cord. Le match était bien. D’accord, c’était bien. Mais vrai­ment.’ Et ça a continué pendant des jours et des jours, jusqu’à ce que je réalise que nous avions créé quelque chose de spécial à ce moment précis. »