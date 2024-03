Alors qu’une bataille semble se dessiner entre les tour­nois du Grand Chelem d’un côté et l’ATP, soutenue par l’Arabie saou­dite de l’autre, Stan Wawrinka, parti­cu­liè­re­ment remonté contre l’or­ga­ni­sa­tion des quatre majeurs, s’est égale­ment exprimé sur l’in­fluence saoudienne.

Et d’après le joueur suisse, c’est une bonne chose.

« L’Arabie saou­dite est entrée dans le tennis via du spon­so­ring et l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi NextGen. On sait que le tennis, c’est leur top prio­rité en sport pour les prochaines années. Ils soutiennent les joueurs à fond, ils ont vrai­ment envie de rentrer là‐dedans. Pour l’ins­tant, il n’y a que du positif venant d’eux. Ils ont proba­ble­ment appris de leurs erreurs avec le LIV en golf et ils veulent faire les choses bien en inté­grant le Tour. Ce serait une bonne chose pour le tennis que de les prendre à l’ATP. Ça permet­trait à l’ATP d’être beau­coup plus solide pour donner les règles du jeu. »