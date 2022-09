Beaucoup d’ob­ser­va­teurs crai­gnaient un manque d’in­térêt pour le tennis masculin après la retraite de Federer, Nadal et Djokovic. Alcaraz peut‐il éviter ça ? C’est une des ques­tions posées à Juan Carlos Ferrero :

« Mon objectif est de l’amener au très haut niveau. Bien sûr, ça sera très, très diffi­cile d’ac­com­plir ce que ces mecs ont fait. On parle de 22 titres du Grand Chelem. Il en a un seul. La route est très longue. Mais qui sait ? Il a le tennis et le poten­tiel pour être l’un des plus grands. Tout ce qu’on peut faire, c’est essayer. »