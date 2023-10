Flavio Coboli a triomphé au Challenger 75 de Lisbonne la semaine dernière.

Le Jeune Italien que l’on avait décou­vert lors­qu’il a affronté Carlos Alcaraz à Roland‐Garros se rapproche désor­mais du top 100 mondial.

Après son titre il s’est confié en confé­rence de presse sur son passé et notam­ment sur le fait qu’il fallait se rendre compte des sacri­fices effec­tués par les super­stars pour être aussi forte aussi jeunes comme Sinner et Alcaraz.

Flavio Coboli : « J’ai eu la vie plus facile que des joueurs comme Alcaraz ou Sinner. Je dois conti­nuer à m’amé­liorer dans ce domaine et être à 100 % dans tous les aspects du tennis, l’en­traî­ne­ment, le repos, la nutri­tion et ainsi de suite » a déclaré celui qui sera 108ème ce lundi au clas­se­ment ATP.