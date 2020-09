Nous continuons de vous proposer au fil du temps, les révélations liées au livre de l’Italien.

Concernant Novak Djokovic, le moins que l’on puisse dire est que Fabio est dithyrambique au sujet du champion serbe. Cela fait notamment écho aux dernières déclaration de Nick Kyrgios qui avait osé un : « Nous les joueurs, nous n’aimons pas Novak Djokovic », il semble bien que l’Australien soit un peu éloigné de ce qu’il se passe sur le circuit et qu’il prenne un peu ses rêves pour la réalité. « Novak Djokovic est dur. Quand vous lui faites face, il vous écrase. Son rythme est si intense que vous ne pouvez pas penser ou réfléchir, c’est infernal. Djokovic est aussi appelé Plastic Man par beaucoup de joueurs pour sa capacité à se plier comme s’il était fait de caoutchouc. Il a la victoire dans ses yeux et une détermination incroyable. De plus, le fait que Novak Djokovic soit non seulement un joueur mais aussi un ami rend tout plus difficile. Mes meilleurs matches avec lui sont ceux que nous étions côte à côte en double » a expliqué Fognini.