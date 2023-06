Ancien 190e mondial en simple et 17e en double, Frederik Nielsen, lauréat de l’édi­tion 2012 de Wimbledon en double, a fait une sortie remar­quée ce mercredi chez nos confrères Danois de Spilxperten.

En effet, alors qu’il compa­rait les atti­tudes de son compa­triote, Holger Rune, et de Novak Djokovic face aux médias, Nielsen s’est un peu lâché à propos de l’homme aux 23 tour­nois du Grands Chelem.

« Je pense que Holger est vrai­ment bon dans les médias, égale­ment en ce qui concerne la façon dont il se présente sur les réseaux sociaux. Il est honnête et il est toujours fidèle à ce qu’il est. Il trouve des réponses bonnes et amusantes, et je pense en fait qu’il est aussi bon à la télé­vi­sion. C’est exac­te­ment ce que je trouve ennuyeux chez Novak Djokovic. J’aime vrai­ment Novak sur de nombreux points, mais cela m’en­nuie qu’il ne se défende pas. Il essaie de montrer à lui‐même et au monde qu’il est une personne diffé­rente de ce qu’il est vrai­ment. Et je ne pense pas qu’il ait besoin de ça. »