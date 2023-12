Une folle rumeur court sur la planète tennis depuis quelques jours. Selon le jour­na­liste Jon Wertheim, les quatre tour­nois du Grand Chelem réflé­chi­raient à la créa­tion d’un circuit « premium » incluant les Masters 1000, tandis que l’ATP et la WTA ne conser­ve­rait que des « miettes » : les ATP 500 et 250.

Si le 10e joueur mondial Taylor Fritz s’est dit favo­rable à cette idée, le président de l’ATP, lui, a mis en garde l’Open d’Australie, Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open lors d’une inter­view accordée à The National News.

« La divi­sion ne fera que détruire la valeur, et non la créer. Il y a aussi un autre problème : dans certains cas, il est diffi­cile de revenir, car on entrave alors la rela­tion et cela devient encore plus diffi­cile. Je suis à 100% favo­rable à l’unité et à la recherche de solu­tions par le biais de conver­sa­tions dans une salle. Je crois ferme­ment que nous pouvons être d’ac­cord sur beau­coup plus de choses que nous ne le pensons en réalité, lorsque nous sommes ensemble. Parce qu’en fin de compte, nous sommes alignés. Nous faisons tous pres­sion pour que le tennis soit plus fort et se déve­loppe, par rapport aux autres sports et aux autres propriétés de diver­tis­se­ment. Nous sommes donc du même côté, nous sommes dans la même équipe – c’est l’équipe du tennis. Une guerre civile n’ar­range rien », a prévenu Andrea Gaudenzi.