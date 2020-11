David Goffin s’est longuement expliqué chez nos confrères de la RTBF au sujet de l’arrêt de sa collaboration avec son coach Thomas Johansson. Comme à son habitude, David est lisse et ne froisse pas le Suédois qui ne l’avait pas ménagé ces derniers temps.

Accusant son joueur de manquer de motivation, Thomas Johansson a pris des risques ce qui confirme qu’il est un vrai coach, celui qui ose dire à son joueur ce qu’il a envie même s’il aurait peut-être du être plus discret.

En tout cas, David est positif, car selon lui c’était le bon moment : « Ce n’est pas un soulagement que ce soit fini avec Thomas. Mais au moins, que je puisse reconstruire quelque chose. Ce ne sont pas des moments agréables à passer, c’est sûr. Mais maintenant, je peux repartir vers l’avant, avec des choses positives, des choses qu’on peut mettre en place. C’est gai, de voir comment on peut s’améliorer, se préparer à nouveau. En plus, j’aime bien les préparations de saisons, j’aime bien faire du physique. Ce sont des choses qui me réjouissent et que j’ai hâte de faire. En espérant ne pas me blesser, évidemment. Mais j’ai confiance en mon staff physique et médical, pour que cela n’arrive pas »