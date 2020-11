Le duel entre Diego Schwartzman et Daniil Medvedev sent la poudre suite aux déclarations de l’Argentin qui a accusé le Russe de lui avoir manqué de respect lors de l’ATP Cup en début d’année. Si Daniil a calmé le jeu dernièreement, Diego lui n’a pas changé de ligne de conduite : « Je pense qu’il a commis une erreur à l’ATP Cup, peut-être il a compris ? Nous sommes deux joueurs de tennis qui jouons sur le tournoi. On se dit bonjour, le matin, le midi et le soir. À Roland-Garros à l’ATP Cup, on se rencontre, mais ce n’est pas plus que ça. Nous sommes différents, nous venons de deux coins différents du monde. Nous avons chacun notre équipe. Notre relation est de bonne qualité. Mais quand quelque chose a lieu, lors d’un match et que ça me déplaît, je le dis. Je dis ce que je pense »