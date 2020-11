Adrian Mannarino a fait trembler Alexander Zverev hier soir. Le Tricolore qui est un introverti a proposé son jeu fait de variations. Ce jeu explique peut-être pourquoi le Tricolore fait partie d’une petite caste de joueurs qui tendent leur raquette extrêmement bas.

On avait rencontré le Français, en avril 2018 ans à Gênes, lors du quart de finale de Coupe Davis face à l’Italie. Il nous avait donné les vrais chiffres car beaucoup de rumeurs circulaient à ce sujet. On vous propose donc un extrait de cet entretien fleuve paru dans le numéro de We Love Tennis Magazine N°64.

Il se dit beaucoup de choses sur la tension que tu utilises, peux-tu rétablir la vérité ?

C’est simple, je tends aux alentours de 17-18, mais je m’adapte aussi car il y a des cordeurs qui tendent très forts. En général, suivant les conditions, je suis entre 15,5 et 18,5 max.

Ce sont des tensions relativement basses…

C’est vrai, mais c’est une tendance sur le circuit. Jack Sock, par exemple, est à 12 kg, [Mikhail] Kukushkin à 11. Avant, la moyenne se situait vers 24-25, ce n’est plus vraiment le cas.

Tu parles de régler ta tension, tu parviens vraiment à sentir la moindre différence ?

En fait, j’ai l’impression que je perds de la force d’année en année. Si ma tension est à 16,5 et que l’on me tend la raquette à 17, j’aurai l’impression que je ne passerai pas le filet (rires). À un demi-kilo près, j’arrive à ressentir des différences énormes. Certains joueurs ne se posent pas beaucoup de questions et arrivent à changer de raquette à chaque changement de balles, ce n’est pas mon cas.