Les prépa­ra­tifs de la tournée améri­caine vont commencer pour Djokovic. Pour rappel, il n’avait pas pu jouer aux États‐Unis l’année dernière à cause de son refus de se faire vacciner contre le Covid. Il va donc faire son grand retour en terre américaine.

Son coach Ivanisevic présent au tournoi d’Umag en a profité pour donner une inter­view à Sportske Novosti. Il a pu se confier sur son joueur et clari­fier les polé­miques autour des compor­te­ments du Serbe envers le personnel d’entraîneurs :

« C’est absurde. Tout d’abord, je n’en­tends pas la moitié de ce qu’il dit. Ce sont d’énormes tribu­naux, la foule crie et vous ne pouvez pas entendre. Ça ne me dérange pas, ce sont des émotions, il doit le sortir d’une manière ou d’une autre. On rapporte constam­ment, « il a crié à nouveau, ceci à nouveau, cela à nouveau… » Nous avons parlé un million de fois et je n’ai aucun problème avec ça. J’étais aussi joueur de tennis une fois, parfois il est diffi­cile de dire une chose tech­nique en deux secondes. Ce qui est impor­tant, c’est qu’il joue aussi bien qu’il le peut. »