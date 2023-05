Quentin Halys est l’in­vité du numéro 85 de We Love Tennis Magazine.

Lors de l’en­tre­tien qu’il nous a accordé au moment de Monte‐Carlo, Quentin se livre tran­quille­ment. Maintenant bien installé dans le Top 100, il veut voir plus grand, même si selon lui cette notion du Top 100 ne veut rien dire.

« En fait, le top 100, cela ne veut pas dire grand‐chose sauf si l’on pense qu’une saison se résume aux quatre tour­nois du Grand Chelem. Que l’on soit 101e, 99e, 95e, cela ne change rien à sa vie de joueur profes­sionnel, car on n’est pas certain de pouvoir jouer tous les grands événe­ments. Ce qui est impor­tant, c’est surtout de toujours vouloir progresser, d’être dans le top 60–50, car cela garantit de pouvoir choisir ses tour­nois, d’avoir une program­ma­tion précise et effi­cace et, à terme, de pouvoir être plus performant »

