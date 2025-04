Si le tennis est un sport qui peut rendre fou, il y a quand même des limites à ne pas fran­chir. C’est pour­tant exac­te­ment ce qu’a fait le Russe, Svyatoslav Gulin, opposé ce mardi à Alejo Sanchez Quilez au premier tour du tournoi ITF M25 de Sabadell.

Alors qu’il menait pour­tant 4 jeux à 0 dans le troi­sième set, l’ac­tuel 407e mondial a tota­le­ment disjoncté en s’adres­sant de manière plus qu’obs­cène à l’ar­bitre de chaise : « Hey, toi, suce‐moi ». Le tout en mimant le fameux geste. La grande classe.

Svyatoslav Gulin got defaulted for making these gestures and swea­ring at the umpire while being up 4–0 in set 3 vs Alejo

Sanchez Quilez.



🎥: ITF pic.twitter.com/MSNI8XjZTf