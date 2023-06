Alors que plusieurs obser­va­teurs et fans estiment d’ores et déjà qu’Holger Rune fait partie, en compa­gnie de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner, du futur Big 3 du circuit masculin, le Danois, lors d’une récente inter­view accordée à First Sportz, a reconnu qu’il était en réalité encore beau­coup trop tôt pour affirmer une telle chose.

« Faire partie du Big 3 signifie gagner 20 ou 25 Grands Chelems. Il est donc un peu tôt pour en parler avant même d’avoir gagné un seul. Mais c’est sûr que c’est un compli­ment que les gens disent cela, j’apprécie. »