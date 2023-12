Récemment de passage sur le podcast de Jimmy Connors et de son fils, Advantage Connors, Holger Rune, inter­rogé sur ce que certains appellent « le nouveau Big 3 » repré­senté par Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et lui‐même, le Danois a tenu à calmer le jeu notam­ment à cause de la présence assez encom­brante de Novak Djokovic.

« C’est vrai­ment génial d’avoir cette riva­lité entre nous trois, comme nous avons eu la géné­ra­tion Roger (Federer), Rafa (Nadal), Novak (Djokovic), Murray, et oui, pour que le sport se déve­loppe, c’est vrai­ment incroyable d’avoir ce groupe de gars qui peuvent dominer le circuit. Je ne dis pas que nous domi­nons déjà le circuit, parce que Novak Djokovic est toujours là, mais nous devons essayer de le faire partir d’aujourd’hui. »