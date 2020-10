Dans une interview accordée à Sportklub, Goran Ivanisevic, l’un des coachs de Novak Djokovic, a estimé que son poulain avait encore toutes ses chances dans la course aux tournois du Grand Chelem avec Rafael Nadal et Roger Federer. Le Croate pense que le Suisse sera bientôt dépassé par ses deux rivaux.

« Je suis sûr que Novak a encore au moins trois ans pour se battre pour le Grand Chelem. Nadal a un an de plus, donc on verra, bien sûr, ce qu’il a réalisé à Paris est peut-être la plus grande réussite de l’histoire du sport. Novak a encore plusieurs années à donner, c’est sûr. Comme Rafa est le roi de Paris, il est le roi de Melbourne et est le favori là-bas. Il battra sous peu le record de semaines au numéro un, et j’ai dit il y a longtemps que lui et Nadal dépasseraient bientôt Federer, ce que je continue de maintenir », a assuré l’entraîneur de Djokovic.