A 18 ans, Lorenzo Musetti s’affirme déjà comme une belle promesse pour l’avenir. L’Italien est rentré dans le top 150. Il a battu Stanislas Wawrinka et Kei Nishikori à Rome, et Pablo Cuevas ce lundi en Sardaigne. Il garde néanmoins les pieds sur terre.

« L’important est de se concentrer sur soi-même, de bien se préparer pour chaque match au niveau tactique et de ne pas penser à qui est devant moi. Je pense que je fais du bon tennis et je suis très fier de moi. Je pense que j’ai les armes pour être compétitif au plus haut niveau« , a-t-il affirmé dans des propos rapportés par Punto de Break.

Musetti affronte mercredi son compatriote Andrea Pellegrino (292ème).