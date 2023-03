Seul joueur à avoir réussi à prendre un set à Novak Djokovic durant son incroyable parcours à l’Open d’Australie, Enzo Couacaud avait, quelques jours après la rencontre, émis publi­que­ment des doutes sur la réelle bles­sure du numéro 1 mondial, alors victime d’une déchi­rure aux ischio‐jambiers.

Des propos qui ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Goran Ivanisevic, coach du joueur serbe, a tenu à lui répondre dans le citer dans sa dernière inter­view accordée à Tennis Majors.

« D’après ce que je sais, il y aura un docu­men­taire sur son parcours, ses bles­sures et tout le reste. En fin de compte, c’est son affaire, celle de personne d’autre. Chacun gère diffé­rem­ment les bles­sures et les commen­taires dans les médias. Ce que je trouve incroyable, c’est que des joueurs peu connus fassent des commen­taires, au lieu de rester silen­cieux et d’être heureux d’avoir pu gagner quelques jeux contre lui. »