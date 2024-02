Interrogé en marge de l’ATP 500 de Rotterdam qui débu­tera ce lundi 12 février et sur lequel il est tête de série numéro 1, Jannik Sinner, après avoir révélé qu’il n’avait pris que deux jours de repos après son sacre sur l’Open d’Australie, a été inter­rogé sur la manière dont le Big 3 l’avait influencé.

« Si l’on parle pure­ment de jeu, je me sens plus proche de Novak. Nous jouons tous les deux très bien en fond de court, mais nous essayons aussi d’aller au filet. Nous avons un bon dépla­ce­ment latéral. Honnêtement, on a eu de la chance de côtoyer ces trois joueurs. Roger n’est plus là, mais quand je suis arrivé sur le circuit, ils y étaient tous les trois. Quand je les regar­dais s’en­traîner, j’es­sayais de m’en inspirer, d’ap­prendre d’eux. »