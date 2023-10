Toujours aussi sincère et tran­chant dans ses propos, Jimmy Connors, après avoir mis en garde Carlos Alcaraz à propos de son obses­sion pour Novak Djokovic, lui a cette fois rendu un sacré hommage concer­nant son atti­tude qu’il juge irréprochable.

« J’aime son atti­tude. J’aime son atti­tude, pas seule­ment sa façon de parler en dehors du terrain, mais aussi sa façon d’être sur le terrain, sa façon de se donner à fond. Il se donne à fond. Je n’ar­rête pas de dire que c’est pour cela que les joueurs sont payés. Ils doivent se donner à fond, et c’est ce que Carlos fait. Et j’aime voir cela – ces gars qui creusent, qui se mettent dans le bain, qui se salissent et qui savent ce que cela signifie d’être le meilleur joueur du monde ou de gagner un tournoi majeur ; ils savent ce que cela signifie pour eux person­nel­le­ment, mais aussi pour le tennis en général. Cela aide à porter le jeu. Ces jeunes joueurs sont les vendeurs du tennis d’au­jourd’hui », a déclaré Jimmy dans le dernier épisode du podcast Advantage Connors.