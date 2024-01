John Carlin, biographe offi­ciel de Rafael Nadal et co‐auteur de « Rafa, My Life », publié en 2011, se sent trahi.

En effet, depuis qu’il a accepté de devenir l’am­bas­sa­deur de la fédé­ra­tion saou­dienne de tennis, l’homme aux 14 Roland‐Garros est accusé de parti­ciper au « sports­wa­shing » de l’Arabie Saoudite, un pays consi­déré comme une dicta­ture et prati­quant la discri­mi­na­tion à l’égard des femmes, la peine de mort, la censure et la persé­cu­tion poli­tique, ou encore le trai­te­ment cruel et inhu­main des immi­grants illégaux.

Et pour l’écri­vain britan­nique, ce n’est tout simple­ment pas accep­table de la part d’une person­na­lité comme Nadal qui a toujours mis en avant ses valeurs morales.

« Je me sens trompé et comme un idiot. Un idiot utile. À l’ex­cep­tion de mon cher ami, Benito Perez Barbadillo, son respon­sable de la commu­ni­ca­tion, peu ont fait autant de propa­gande pour Rafa que moi au cours des 14 dernières années. Non seule­ment avec le livre, traduit dans je ne sais combien de langues, mais à travers la centaine d’en­tre­tiens que j’ai eu avec lui sur tous les conti­nents. La ques­tion la plus fréquem­ment posée a toujours été : ‘Nadal est‐il une aussi bonne personne qu’il en a l’air ?’ Je n’ai jamais hésité à répondre. ‘Oui, encore mieux que ce que les gens pensent’. Nous sommes nombreux à penser qu’il (Nadal) a défi­ni­ti­ve­ment terni sa répu­ta­tion, la partie immor­telle de son être. Il y en aura d’autres, peut‐être plus adaptés à notre époque, qui haus­se­ront les épaules en disant : ‘Eh bien, nous avons tous notre prix’, ou encore : ‘C’est sa vie, n’est‐ce pas ?’ Oui, c’est sa vie. Mais la vie de Nadal n’est pas n’im­porte quelle vie. C’est un person­nage public, l’un des plus célèbres au monde, quel­qu’un qui s’est toujours vanté, contrai­re­ment à Messi, d’être non seule­ment un exemple sportif mais moral. »