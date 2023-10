Faisant partie des légendes du tennis espa­gnol, José Higueras, ancien 6e joueur mondial et vain­queur de 16 titres en carrière, s’est récem­ment exprimé à propos de Rafael Nadal sur le podcast Courtside. Selon lui, tout est possible concer­nant le retour à la compé­ti­tion de son compa­triote même s’il se veut optimiste.

« Ce serait une excel­lente nouvelle de revoir Rafa à l’Open d’Australie et de le voir jouer pendant une partie du calen­drier. En même temps, je pense que Rafa est tout à fait réaliste et prudent, je comprends qu’il n’a frappé que quelques balles ces dernières semaines, qu’il ne s’est pas entraîné à fond. Il met progres­si­ve­ment son corps en mode entraî­ne­ment, mais s’en­traîner et jouer sont deux choses diffé­rentes. À son âge, tout est possible, qu’il revienne et soit capable de jouer un bon nombre de tour­nois ou qu’il revienne et subisse un nouveau revers. Je suis toujours prudem­ment opti­miste avec lui. »