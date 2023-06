Alors que son dernier match à Buenos Aires en février 2022 (défaite contre Delbonis) ressem­blait à des adieux, Juan Martin Del Potro (35 ans en septembre) n’a jamais aban­donné l’idée de réaliser un ultime « come‐back ». Il aime­rait le faire à l’US Open, où il a triomphé en 2009. Mais l’Argentin n’est actuel­le­ment sûr de rien. Il prendra une déci­sion dans les prochaines semaines comme il l’a expliqué à Pagina 12.

« Je n’ai pas fermé, verrouillé et cade­nassé mon temps dans le tennis à cent pour cent. À certains moments de la journée, je me sens comme un joueur de tennis actif. Je ne regarde pas de vidéos en tant que joueur de tennis à la retraite. Sur mes réseaux sociaux, il est écrit « joueur de tennis ». Et je veux le garder. C’est très diffi­cile le lende­main et, dans mon cas, je me prépare dès main­te­nant. La vie m’a mis des bâtons dans les roues et je ne pouvais pas faire comme Nadal, par exemple, qui a annoncé que la saison prochaine serait (proba­ble­ment) sa dernière. J’étais numéro trois mondial, je suis tombé, je me suis cassé le genou et je discute encore avec des méde­cins pour voir comment je peux guérir. Je me sens comme un athlète actif », a confié la « Tour de Tandil ».