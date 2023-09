De retour à la compé­ti­tion cet été où il avait notam­ment remporté le Challenger de Palmas del Mar pour son premier tournoi offi­ciel depuis près de deux ans suite à une sérieuse bles­sure à la hanche, Kei Nishikori n’ar­rive malheu­reu­se­ment pas à enchaîner.

Depuis son beau parcours sur l’ATP 250 d’Atlanta et sa défaite en quarts de finale face au lauréat du tournoi, Taylor Fritz, le 28 juillet dernier, le Japonais n’a plus rejoué et vient même de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Shanghai qui aura lieu du 4 au 15 octobre.

Shanghai update :

OUT : Nishikori

IN : Munar

Next : Shevchenko — Entry List Updates (@EntryLists) September 22, 2023

Un énorme coup dur pour le Japonais qui n’a visi­ble­ment pas tenu à commu­ni­quer offi­ciel­le­ment sur le mal dont il souffre. On espère en tout revoir l’an­cien 4e joueur mondial le plus vite possible sur les courts car son tennis manque au circuit.