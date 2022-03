Professionnel depuis 2001 et désor­mais âgé de 38 ans, Philipp Kohlschreiber est en train vrai­sem­bla­ble­ment de vivre ses dernières heures sur le circuit profes­sionnel (il avait confié à l’Open d’Australie que Wimbledon pour­rait être son dernier tournoi, ndlr).

Pourtant, encore 129e joueur mondial et qualifié pour les quarts de finale sur le Challenger de Marbella cette semaine, le joueur alle­mand n’est pas encore rouillé mais il n’a pas l’in­ten­tion de s’at­tarder sur le circuit secon­daire comme il l’a confié dans une inter­view à Tennisnet.

« Le plan est toujours d’ac­tua­lité. Il faut être réaliste, je n’ai plus beau­coup de points après Wimbledon. Cela dépend aussi des tour­nois que je peux encore jouer. Je n’ai pas joué beau­coup de Challenger ces dernières années et je ne vais pas commencer à l’âge de 39 ans. Le seul objectif que j’ai défini pour moi cette année est de jouer les tour­nois qui me tiennent à cœur ou ceux où je ne suis pas encore allé. C’est le cas à Marbella. Où peut‐on commencer la saison sur terre battue de manière plus agréable ? Je ne peux pas encore dire s’il y aura encore cinq ou dix tour­nois. Bien sûr, j’ai­me­rais encore une fois jouer tous les tour­nois alle­mands, mais je comprends aussi les orga­ni­sa­teurs qui préfèrent peut‐être donner des wild cards à des joueurs en devenir comme Oscar Otte ou Daniel Altmaier. Ils le méritent aussi […] Mon temps est en train de s’épuiser. »