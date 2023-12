Lors de son passage sur le podcast « On Porpuse de Jay Shetty », Nick Kyrgios a abordé de nombreux sujets.

Et après avoir déclaré qu’il n’avait jamais imaginé battre des joueurs comme Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, l’Australien a évoqué la suite de sa carrière. Et à l’écouter, il n’est pas très opti­miste sur sa durée.

« Je suis épuisé, fatigué. J’ai dû subir trois opéra­tions. J’ai toujours voulu avoir une famille, mais je ne veux pas souf­frir. Si ça ne tenait qu’à moi, je ne voudrais plus jouer, pour être honnête. Il faut que je continue, j’ai encore beau­coup à donner, mais moi, je ne veux plus jouer. Quand je me lève, je ne peux pas faire un pas sans avoir mal. Je ne veux plus jouer qu’un an ou deux, revenir au top et partir quand je le veux. Je détes­te­rais subir une nouvelle opéra­tion ou quelque chose comme ça, mais je pense que je peux encore avoir une ou deux bonnes années. »