Récemment de passage sur le podcast de « On Porpuse de Jay Shetty » sur Youtube, Nick Kyrgios, quelques jours après avoir annoncé son forfait pour l’Open d’Australie, a évoqué le tour­nant inat­tendu que sa carrière et sa vie avaient pris suite à ses succès face à chacun des membres du Big 3.

« Vous savez, je n’ai jamais pensé que j’avais 17 ou 18 ans, que j’étais encore à l’école et que les gens me disaient que je pouvais vrai­ment faire quelque chose. Je ne me suis jamais pris suffi­sam­ment au sérieux pour être un jour sur le circuit et battre des gens comme Djokovic, Nadal et Federer. Je n’y ai jamais pensé. Et puis, tout d’un coup, c’est arrivé. Et ma vie a changé. »