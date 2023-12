Présente la semaine dernière à Angers pour l’Open P2i Arena Loire (WTA 125) sur lequel elle s’est inclinée dès le premier tour, Océane Dodin a pris le temps de répondre aux ques­tions du site Dicodusport.

Un entre­tien dans lequel elle parle de sa belle saison 2023 (62 victoires pour cinq titres sur le circuit ITF) ainsi que de son style de jeu ultra agressif et donc risqué qu’elle assume totalement.

« C’est ça que j’acceptais mieux quand j’étais plus jeune qu’aujourd’hui. Il y a des styles comme Alizé Cornet qui va être constante toutes les semaines, alors que moi, c’est un jeu ou c’est presque la roulette russe, même s’il y a un minimum de contrôle. Comme je le disais, je peux faire 3 ou 4 premiers tours d’affilée et ensuite gagner un tournoi. Ce n’est pas facile menta­le­ment parce qu’il faut avoir confiance en soi toutes les semaines, même si on perd. Mais oui, avec ce style de jeu, je n’ai pas trop de choix que d’accepter ça. »