Invité à s’ex­primer sur la saison 2023 excep­tion­nelle réalisée par Novak Djokovic lors d’une récente inter­view donnée au site russe Championat, l’an­cien 3e joueur mondial, Nikolay Davydenko, a notam­ment insisté sur l’emprise psycho­lo­gique que le Serbe avait sur ses adversaires.

« Si Djokovic est en forme, même sans jouer plusieurs tour­nois, sans bles­sures, il est prêt physi­que­ment. Ce qui est plus impor­tant, c’est qu’il lui reste de l’énergie pour chaque match. Et s’il en a, sa concen­tra­tion sera bien supé­rieure à celle des autres. C’est pour cela que les joueurs ont tous peur de lui. Et la crainte demeure : Djokovic bat la jeune géné­ra­tion aussi avec sa tête – ils perdent déjà psycho­lo­gi­que­ment face à lui : ‘Ah, Djokovic, c’est ça !’. Et c’est grâce à cela que Novak domine. Ce qu’il fait est unique. On pour­rait dire qu’il est le seul joueur comme cela jusqu’à présent. »