🚨 Nadal 🇪🇸 maximum point scenario

Now : 9850

Without Finals : 9450

With Paris 🏆 (640) : 10090

With Finals 🏆 and 3RR Wins (1500) : 11590

——————————

Djokovic 🇷🇸

Now : 11740

Without 2019 Finals : 11540

With two Vienna wins (90) : 11630 and guaranteed 2020 Year End #1