Lors de sa confé­rence de presse après la victoire de son joueur, Novak Djokovic, à l’US Open ce dimanche, Goran Ivanisevic, entraî­neur du Serbe depuis 2019, a fait une décla­ra­tion assez honnête à propos de la riva­lité entre le Big 3. Selon lui, Djokovic a plei­ne­ment profiter de cette émula­tion entre légendes.

« C’est un cham­pion, un homme toujours motivé. Il a de la chance d’avoir connu des joueurs comme Rafa Nadal et Roger Federer, parce qu’ils se sont poussés eux‐mêmes, même si c’est un gagnant né. Quand on lui dit qu’il ne peut pas faire quelque chose, c’est encore pire, il va tout faire pour essayer de vous prouver le contraire. Il ne cherche pas d’ex­cuses. Il essaie toujours de trouver un moyen de gagner, de se battre, même quand il ne se sent pas bien, qu’il soit blessé ou non. »