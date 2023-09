Le Pickleball est un sport très popu­laire sur le conti­nent Nord‐Américain et commence à s’étendre un peu en Europe. Mélange entre le ping‐pong, le badminton et le tennis, il est loin d’être le sport de raquette le plus exci­tant. Sujet à de nombreuses blagues pour son manque de rythme, le Pickleball a été la cible de Gilles Simon sur les réseaux sociaux. En réponse à une vidéo de 117 coups, Gilles Simon a ironisé via son compte Twitter :

Pendant 110 frappes j’ai cru que ce sport était fait pour moi puis soudain ils se sont excités à claquer des volées et j’ai compris que non https://t.co/51WDuQoN9I — Gilles SIMON (@GillesSimon84) September 14, 2023

