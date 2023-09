Tomas Etcheverry a connu une grande ascen­sion en 2023. Désormais 35e mondial, le joueur argentin a été sélec­tionné cette semaine pour repré­senter son pays en Coupe Davis.

Le jeune joueur de 24 ans est un grand passionné de son sport, quand il n’est pas sur les terrains, il regarde les matchs à la télé pour s’inspirer des autres. Et s’il y a bien un joueur qui l’inspire, c’est Novak Djokovic. Il s’est confié pour nos confrères de La Nation sur le Serbe suite à sa victoire à l’US Open.

« J’ai vu le deuxième et le troi­sième set de la finale de l’US Open. Djokovic vous submerge. C’est comme s’il ne faisait rien de mal. Il est complet, tout est parfait, il vous fait sentir quand vous jouez contre lui. Vous ne voyez pas de trous. Vous dites : ‘Où est‐ce que je joue ?’. Et vous ne trouvez pas. Il retourne bien, le revers est bien, il sort profond, le physique est incroyable, la portée est géniale, il peut jouer lente­ment, il peut jouer vite, il a beau­coup de variantes.

Mais surtout sur le plan mental, il est bien supé­rieur. Ce qui me surprend, c’est la faim qu’il a encore à 36 ans. Après avoir tout accompli, il a plus faim que quiconque et c’est impres­sion­nant. Cette année, j’ai réalisé un rêve que j’avais en tant que garçon en jouant contre lui [pour le 2ª tour de Rome, Djokovic a gagné 7–6 (7−5) et 6–2] et j’ai pu le faire assez bien. En quelques mois, j’ai fait beau­coup. Je me rends compte que je suis prêt à être là et à conti­nuer à grandir. J’ai beau­coup de moti­va­tion pour ce qui vient. »