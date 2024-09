Interrogé par nos confrères de L’Équipe avant sa défaite face à Carlos Alcaraz en Coupe Davis, Ugo Humbert a évoqué la fatigue liée au calen­drier ATP démen­tiel. Et pour le Messin, le nouveau format des Masters 1000 n’ar­range vrai­ment rien.

« Le circuit t’amène à ça avec la course aux points. Il faut essayer de sortir de ça, même si c’est diffi­cile avec les tour­nois obli­ga­toires et les ‘’0’’ à traîner toute l’année en cas de forfait. C’est mal géré par l’ATP, je trouve. Les Masters 1000 sur deux semaines, c’est usant. Ils te disent que tu vas gagner plus d’argent, mais ce n’est pas vrai. Tu as aussi plus de frais en payant ton équipe plus long­temps. Et menta­le­ment tu dépenses une énergie telle que tu finis rincé. Avec les balles (lourdes), les surfaces qui se ralen­tissent, les joueurs tous bien préparés en face, ça devient de plus en plus dur. Pour ceux qui se quali­fient pour Malaga, tu finis début décembre et tu recom­mences par l’United Cup en Australie le 27 décembre… Tu finis cramoisi et tu repars pour un an. Tu ne peux même plus faire un bloc d’entraînement. »