Lors d’une interview accordée à Clay Tennis, l’Estonien Mark Lajal (148e mondial) est revenu avec une grande sincérité sur le stress qu’il a éprouvé avant d’affronter Carlos Alcaraz sur le Centre Court, au premier tour de Wimbledon 2024 (7−6 [3], 7–5, 6–2 pour l’Espagnol).
« Honnêtement, c’est drôle, car je ne me souviens pas beaucoup du match. Tout est très flou. Je me souviens très bien être entré sur le court, mais pendant le match, j’étais submergé par tant d’émotions que je n’ai presque rien compris à ce qui se passait. Juste après, je me suis dit : ‘Qu’est‐ce qui vient de se passer ?’ La chose la plus importante que j’ai apprise, c’est comment gérer mes émotions. Avant le match, j’étais submergé par tant d’émotions que j’étais prêt à partir, tellement j’étais nerveux. Je ne voulais pas jouer, je voulais juste rentrer chez moi. C’était vraiment terrible. La veille, je dînais avec mes amis et à un moment donné, j’étais tellement nerveux que je ne pouvais plus parler. »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 14:56