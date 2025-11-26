Lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis, l’Estonien Mark Lajal (148e mondial) est revenu avec une grande sincé­rité sur le stress qu’il a éprouvé avant d’affronter Carlos Alcaraz sur le Centre Court, au premier tour de Wimbledon 2024 (7−6 [3], 7–5, 6–2 pour l’Espagnol).

« Honnêtement, c’est drôle, car je ne me souviens pas beau­coup du match. Tout est très flou. Je me souviens très bien être entré sur le court, mais pendant le match, j’étais submergé par tant d’émo­tions que je n’ai presque rien compris à ce qui se passait. Juste après, je me suis dit : ‘Qu’est‐ce qui vient de se passer ?’ La chose la plus impor­tante que j’ai apprise, c’est comment gérer mes émotions. Avant le match, j’étais submergé par tant d’émo­tions que j’étais prêt à partir, telle­ment j’étais nerveux. Je ne voulais pas jouer, je voulais juste rentrer chez moi. C’était vrai­ment terrible. La veille, je dînais avec mes amis et à un moment donné, j’étais telle­ment nerveux que je ne pouvais plus parler. »