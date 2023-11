Mis à part sa défaite sur abandon contre Juan Martin Del Potro en 2011, Novak Djokovic n’a plus perdu un match complet de Coupe Davis en simple depuis… 2009 ! C’était contre Rafael Nadal.

Il a remporté contre Cameron Norrie jeudi en quarts de finale à Malaga sa 21e victoire d’af­filée en simple avec son pays, ce qui porte son total de succès dans cette compé­ti­tion (en incluant les matchs de double) à 44 !

Il bat ainsi le record en Serbie de son compa­triote Nenad Zimonjic (ex‐numéro 1 mondial en double).

