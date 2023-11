Depuis la fin de sa carrière profes­sion­nelle en 2022, Jo‐Wilfried Tsonga n’a jamais coupé le lien avec ses fans, notam­ment grâce aux réseaux sociaux.

Récemment, le Manceau a d’ailleurs orga­nisé une série de questions‐réponses sur son compte Instagram. Et lors­qu’un inter­naute lui a demandé, « Quelle est ta plus grande fierté et ta plus grande décep­tion de carrière de joueur », voici sa réponse.

« Ma plus grande fierté, cela restera d’avoir été un joueur intègre. D’avoir tenu une ligne de conduite dans le respect, la poli­tesse et l’ab­né­ga­tion, le courage. Ma plus grande décep­tion restera de ne pas avoir gagné de Grand Chelem. C’était l’un de mes grands objec­tifs. Je me suis fixé d’énormes objec­tifs en début de carrière. Le but d’un objectif, c’est aussi qu’il soit presque inat­tei­gnable pour aller le plus loin possible. »