Hubert Hurkacz nous épatera toujours.

Souvent consi­déré, à tort, comme un joueur ennuyeux, le Polonais est pour­tant l’un des joueurs les plus spec­ta­cu­laire du circuit.

La preuve avec ce point mons­trueux remporté ce dimanche face à Taylor Fritz en finale de la United Cup.

As good as it gets 😱



Pure magic, @HubertHurkacz #UnitedCup pic.twitter.com/cmipIX7p4J