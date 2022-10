Quart de fina­liste à San Diego, demi‐finaliste à Tel‐Aviv et tombeur de Sebastian Baez dès son entrée en lice à Gijon (7–6[5], 4–4, abandon), Constant Lestienne a parfai­te­ment réussi la tran­si­tion du circuit chal­lenger au prin­cipal. A ce jour 63e mondial, le joueur de 30 ans a voulu rendre hommage à Gilles Simon, très bon conseiller.

« Le fait d’avoir gagné, à un moment donné, cette année, dix‐neuf matches sur vingt, m’a boosté. Ça ne m’était jamais arrivé. Mon entou­rage m’a encou­ragé en me disant que c’était à ma portée. D’ailleurs, je tiens à faire un petit clin d’oeil à Gilles Simon. C’est lui qui m’a poussé à aller direc­te­ment sur le Tour, en me répé­tant que j’y avais ma place pour aller cher­cher le top 50. Quand Gilles dit ça, on l’écoute ! Pas mal me voyaient comme un joueur de Challengers. Ça me fait aussi plaisir de montrer qu’on peut encore exister à 30 ans », s’est réjoui le Français dans des propos rapportés par L’Equipe.

Il affron­tera son compa­triote Arthur Rinderknech en huitièmes de finale de l’ATP 250 espa­gnol mercredi.