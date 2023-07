« Federer nous a fait perdre 20 ans (…) J’aimerais qu’un gamin à qui on impose de jouer comme Federer puisse répondre : Oui mais Novak et Rafa ont gagné vingt et un titres en jouant autre­ment », écri­vait Gilles Simon en 2020 dans son livre « Ce sport qui rend fou ».

Quelques années plus tard, l’ul­time coach de Roger Federer et désor­mais direc­teur de la mission « Ambition 2024 » pour la FFT, Ivan Ljubicic, réagit aux propos du Niçois au cours d’une inter­view accordée à Tennis Majors.

« Je suis ici depuis (seule­ment) six mois. Je ne peux pas dire que les joueurs fran­çais jouent pour ressem­bler à Roger. Je pense qu’ils le respectent. Je pense qu’ils aiment ce qu’il a fait. Et ils ont apprécié la beauté, ils ont respecté la beauté du jeu. C’est un aspect que je comprends. Mais je ne pense pas que les gens essaient de jouer comme Roger. La menta­lité, oui, je veux dire, ils sont fran­çais. C’est la partie que j’es­saie de comprendre main­te­nant, vrai­ment, pour apprendre à les connaître et à comprendre leur façon de penser, leur façon de raisonner. »